La nueva película de acción que Ana de Armas protagonizará junto a Chris Evans y Ryan Gosling

La promoción en la carrera profesional de esta joven actriz está siendo sin ninguna duda meteórica. Su presencia en los filmes de la industria hollywoodiense cada vez es más frecuente y la verdad es que por las buenas críticas que hasta ahora han obtenido sus trabajos, como ocurrió con la película 'Puñales por la espalda' que co-protagonizó junto a Daniel Craig, no resulta extraño.

Lógicamente, este éxito que va cosechando la joven, ha promovido que su notoriedad en los medios de comunicación también sea cada vez mayor. No solo por su actividad profesional, asimismo, por la relación que desde 2019 mantiene con el actor Ben Affleck. Son muchas las noticias que últimamente trascienden sobre ellos. De hecho, hace poco os desvelamos el llamativo [[LINK:EXTERNO|||https://www.antena3.com/se-estrena/noticias/declaracion-intenciones-ben-affleck-espanol-despues-gran-paso-ana-de-armas_202012095fd108e9d4aa1e00012521e2.html|||mensaje de intenciones en español que había lanzado el actor …]]

No obstante, no es por la relación que mantiene con Affleck por lo que Ana de Armas ha triunfado, sino gracias a su esfuerzo y perseverancia. De Armas no cesa en su empeño y encadena un proyecto tras otro. En breves podremos verla interpretando un nuevo papel para la producción de Netflix 'The Grey man'.

En este largometraje, Ana compartirá pantalla con los célebres actores Ryan Gosling y Chris Evans, con los que ya ha tenido la oportunidad de trabajar antes. La película surge de una adaptación de la novela homónima escrita por Mark Greaney y es un thriller que perfectamente podríamos encajar también dentro del género de acción.

La dirección del film queda en manos de los hermanos Russo (saga 'Vengadores' y 'Capitán América’), por lo que es muy probable que estemos ante un nuevo taquillazo. Para conocer el argumento de la película, solo tienes que pinchar al video que adjuntamos en la parte superior de la noticia.

Por otro lado, este no es el único estreno a la vista para Ana de Armas, ya que durante el próximo año, también podremos verla en la película 'Deep Water'. En este filme actuará además junto Ben Affleck y si os interesa, respecto a cómo ha sido poder trabajar junto a la pareja en el rodaje de 'Deep Water', el actor Jacob Elordi ('Euphoria') hacía recientemente una declaraciones.

