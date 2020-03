Una nueva historia terrorífica de Stephen King se convertirá en película

El éxito sin precedentes del remake de 'It' en cines ha acelerado la puesta en marcha de una nueva adaptación de uno de los trabajos de Stephen King.

Según publica Deadline, el relato 'Suffer the Little Children' se convertirá en una película, y el director y guionista Sean Carter se encargará de ello.

'Suffer the Little Children', que forma parte del libro 'Nightmares & Dreamscapes' (publicado bajo el título de 'Pesadillas y alucinaciones' en español), trata sobre un profesor que empieza a notar rasgos inquietantes en los alumnos de su clase y en la extraña forma en la que juegan juntos.

Según lo define el propio Carter, 'Suffer the Little Children' encaja perfectamente en el paradigma clásico de King: un personaje trágicamente defectuoso puesto en un escenario inimaginable".

¿La cosa pinta bien, no? Por otro lado, si aún no has visto 'It' en cines no sabemos a qué estás esperando.