La nueva entrega de James Bond ya tiene título oficial y conocemos los primeros detalles de la película

Estreno previsto para noviembre de 2019

Las aventuras de James Bond no parecen tener fin. Los cambios de actores, unos mejores que otros, encontraron su clímax cuando Daniel Craig se incorporó a la franquicia y cambió las cosas para siempre. Cuatro películas después, el actor confirmó que no volvería a ponerse en la piel de 007, pero parece que finalmente no será así. Poco se sabe de la nueva entrega, los detalles son mínimos, pero el film parece haber encontrado el título oficial.