La novela de Stephen King que Steven Spielberg está deseando llevar al cine

Aunque nunca ha llevado al cine una obra de Stephen King, no ha sido por falta de ganas de Steven Spielberg, y en 'Ready Player One' acaba de hacer un gran homenaje a 'El Resplandor'. Ahora acaba de revelar que lleva desde 1982, cuando compró los derechos de un libro, intentando adaptar una de sus obras, y que se podría hacer realidad muy pronto.

En concreto la obra es 'El Talismán', que se publicó en 1984, por lo que parece que a Spielberg se le ha olvidado realmente cuándo se hizo con los derechos cinematográficos de la historia. El cineasta se ha mostrado muy optimista admitiendo que "en un futuro muy cercano, esa será nuestra colaboración más rica. Universal me compró el libro. Soy el dueño del libro desde el '82, y espero poder hacerla en los próximos años. No me comprometo con el proyecto como director, solo digo que es algo que he querido ver en los cines durante los últimos 35 años".

'El Talismán' cuenta la historia de Jack Sawyer, un niño de 12 años que busca un objeto que cree que puede salvar la vida de su madre, que agoniza víctima del cáncer. ¿Lo veremos pronto en el cine?