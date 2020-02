'I'm not Madame Bovary' gana la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián

El 64 Festival de cine de San Sebastián premió con la Concha de Oro a "I'm not Madam Bovary", una fábula oriental con una fuerte carga crítica contra la administración pública china que no pasó la censura de su país.

La película narra la obcecación de una mujer, de despacho en despacho, durante más de diez años vagando por los distintos departamentos de la administración china para anular el divorcio ficticio que acordó con su marido y que él aprovechó para casarse con otra mujer.

Concha de plata para Eduard Fernández

Eduard Fernández recibió la Concha de Plata al Mejor Actor por su recreación del espía español Fernando Paesa en la película de Alberto Rodríguez 'El hombre de las mil caras'.

El actor ha señalado al recoger el premio que esto "muy gordo" y se ha reconocido "muy emocionado", tras lo cual ha tratado de dedicar unas palabras en euskera al público que ha asistido a la gala de centro Kursaal.

Premio al guión de 'Que Dios nos perdone'

Además, los guionistas Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña han sido galardonados este sábado con el Premio del Jurado al Mejor Guion por su trabajo en la película 'Que Dios nos perdone', que dirige el propio Sorogoyen y protagonizan Roberto Alamo y Antonio de la Torre.

Peña ha agradecido a sus padres haber llenado su casa "de películas", mientras que Sorogoyen ha agradecido a todos los que han participado en esta cinta, porque considera que "el cine es un trabajo en equipo".

En un gesto de agradecimiento, se ha arrodillado ante su compañera Isabel Peña y le ha pedido "matrimonio profesional".

Por otra parte, el director coreano Hong Sang-soo ha sido galardonado con la Concha de Plata al Mejor Director por su filme 'Yourself and yours' y la actriz china Fang Bingbing, protagonista de la película "I am not Madame Bovary", ha sido galardonada en su categoría.