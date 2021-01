Noma Dumezweni se une al remake de 'La Sirenita' con un nuevo personaje que no conocimos en la original

'La Sirenita' es uno de los remakes más esperados de Disney donde veremos a Halle Bailey interpretando el papel de Ariel, personaje que robó los corazones de toda una generación en su estreno en 1989.

Meses atrás se confirmó gran parte del reparto que veremos en la cinta donde Melissa McCarthy interpretará a la villana Úrsula, Javier Bardem dará vida al Rey Tritón y Jonah Hauer-King será el príncipe Eric.

Pero, ahora Deadline ha confirmado la incorporación de la actriz Noma Dumezweni, puede que te suene por la serie de Nicole Kidman y Hugh Grant 'The Undoing', quien interpretará a un nuevo personaje que no conocimos en la versión animada. Aunque, por ahora no se conocen más datos de cuál será el papel de la actriz.

Rob Marshall será el encargado de dirigir el film que contará con David Magee como guionista. Además, volveremos a escuchar las canciones más importantes de su banda sonara junto a otros temas nuevos del compositor original Alan Menken con letra del creador de Hamilton, Lin-Manuel Miranda.

