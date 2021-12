"Yo no apreté el gatillo": Alec Baldwin, en su primera entrevista tras la muerte de Halyna Hutchins

Un Alec Baldwin absolutamente destrozado defiende durante el encuentro que él "no apretó el gatillo" en el accidente en el que falleció la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de la que iba a ser su próxima película, 'Rust'.

En una entrevista que el actor ha concedido a ABC News y que se emitirá este mismo jueves, en la madrugada al viernes en nuestro país, Baldwin se muestra desconcertado por cómo ocurrió el disparo.

"Bueno, no apreté el gatillo. Es que yo no apreté el gatillo", se le puede ver decir en el avance de la entrevista. "No, no, no, nunca apuntaría con un arma a nadie y apretaría el gatillo. Nunca", concluye Alec Baldwin.

Hutchins, de 42 años, resultó muerta y el director Joel Souza, de 48, herido por una bala presuntamente disparada por Baldwin en el rodaje en un rancho de Nuevo México de 'Rust' el pasado 21 de octubre. "No tengo ni idea de cómo sucedió", recalca Baldwin a su entrevistador, George Stephanopoulos. "Alguien puso una bala real en un arma, una bala que ni siquiera se suponía que debía estar en el rancho".

Baldwin también ha querido hablar de lo unidos que estaban a Halyna, la víctima del fatal accidente: "Era alguien que era querida por todos los que trabajaban con ella y la admiraban", dijo, con la voz ahogada por la emoción y mientras se secaba las lágrimas. "Quiero decir, incluso ahora me sigue costando creer que pasó. Simplemente no me parece real".

Gran parte de la atención ha recaído en el director asistente Dave Halls, quien ya fue despedido de la película "Freedom's Path" en 2019 después de que un arma se disparara inesperadamente en el set de Nuevo México, hiriendo a un miembro del equipo.

Denuncias por parte del equipo de rodaje

Alec Baldwin tiene ahora varios frentes abiertos. Aunque por el momento la policía ha descartado emprender acciones legales contra él por lo sucedido, no ocurre así con algunos compañeros del rodaje de la película. Tal es el caso de Serge Svetnoy, jefe de electricidad de 'Rust', que ha demandado a Alec Baldwin y a otros miembros del equipo por saltarse los protocolos de seguridad en relación al uso de armas de fuego tras la muerte de Halyna Hutchins durante el rodaje de la cinta.

En dicha demanda Serge asegura que estuvo a punto de ser alcanzado por la munición del arma y que las medidas de recorte de gastos en un proyecto en el que había armas implica que el actor y productor Alec Baldwin, la armero Hannah Gutiérrez Reed y otros productores de 'Rust' era conscientes "de la ilicitud y la nocividad de su conducta".

El electricista, que era íntimo amigo de la fallecida, alega que "sabían que su conducta creaba un riesgo sustancial de daño significativo y de muerte, sin embargo, actuaron y continuaron actuando de manera deliberada, lasciva, imprudente, consciente, deliberada, agravada, indignante y reprobable por el desprecio a los intereses, derechos, y la seguridad del elenco y el equipo de 'Rust'".

