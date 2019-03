No, no lo has visto todo en el cine y el tráiler de 'Snake Outta Compton' te lo demuestra

¿Qué importa si no tienen ni pies ni cabeza? El mundo necesita desconectar y qué mejor forma que una película titulada 'Snake Outta Compton'? No, a nosotros tampoco se nos ocurre nada mejor. No podemos saber si estará a la altura de la locura de 'Sharknado' (pocas lo están), pero sin duda el título es de lo mejor que vamos a tener este año en la serie B.

Quitémonos las máscaras. Queremos ver cómo Ice Cube y compañía pasan de fundar un grupo de rap a combatir una serpiente mutante para defender la humanidad.

Solo esperamos que griten aquello de "F*CK THE SNAKE!" en alguno de sus conciertos.