Jonathan Lipnicki es el último en unirse a una larga lista de artistas que no pudieron aguantar la presión de la fama cuando eran niños. Macaulay Culkin, Lindsay Lohan, Drew Barrymore, Jake Lloyd... marcan la senda de una larga lista de actores que adquirieron la fama en edades muy tempranas y han terminado sufriendo toda clase de trastornos y adicciones.

Jonathan, que adquirió una gran fama por películas como 'Stuart Little', Jerry Maguire' o 'El pequeño vampiro', acaba de confesar que lo pasó muy mal durante la niñez a causa de la fama.

"He estado en tratamiento durante mucho tiempo porque tuve serios problemas de ansiedad y depresión. Sentí que no sabía como iba a terminar mi vida. Llegué a tocar fondo. No pasé un día sin volver a casa triste y sin recibir insultos en el colegio."

Jonathan ha sabido sobreponerse a todos los problemas y ha seguido actuando, aunque en películas y series de menor presupuesto. Además tiene pendientes varias producciones, como 'Pitching Tents' que se estrenará próximamente en Estados Unidos y 'Altitude', que protagoniza junto a Denise Richards y Dolph Lundgren.

“Estoy aquí para demostrarles a los que dudaron de mí. Amo trabajar y el arte de hacerlo, y quiero probarles que soy feliz y que nadie puede pararme” explica el joven actor.