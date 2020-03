La niña de 5 años que impidió que Joseph Fiennes fuera Obi-Wan en 'Star Wars'

Obi-Wan es uno de los personajes más carismáticos de toda la saga 'Star Wars'. En la primera trilogía fue interpretado por Alec Guinness, y años después Ewan McGregor fue el encargado de dar vida a la versión más joven del mítico Jedi. Sin embargo esto pudo no haber sido así.

Joseph Fiennes, actor conocido por películas como 'Shakespeare in Love', 'Enemigo a las puertas' o 'Elizabeth', ha concedido una entrevista a The Wrap donde afirma que avanzó en el proceso de casting y llegó a auditar antes el mismísimo George Lucas. Aunque todo cambió cuando conoció a la hija pequeña del creador de 'Star Wars'.

"Era una niña preciosa, encantadora y de unos cinco años de edad. Entonces George me presentó: 'Este es Joe, y muy posiblemente sea Obi-Wan Kenobi'. Su hija me dio la espalda y dijo: 'No me gusta este hombre, es raro'. Y así es como terminó mi audición."

Ya podía haber tenido la niña colegio ese día, ¿verdad? O al menos eso es lo que pensará el pobre Joseph Fiennes.