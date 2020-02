Nicole Kidman y Yahya Abdul-Mateen II será Atlanna y Manta Negra respectivamente, según publica en exclusiva The Hollywood Reporter. Sobran las presentaciones respecto a Nicole Kidman, y Yahya Abdul-Mateen II probablemente te suene de la serie con más flow de Netflix, 'The Get Down'.

Yahya Abdul-Mateen II en 'The Get Down' | Netflix

Manta Negra será el archienemigo de Jason Momoa en 'Aquaman', y Atlanna es la madre del superhéroe de DC. Respecto al fichaje de Abdul-Mateen II, el propio James Wan y otros ejecutivos de Warner Bros. se hicieron el cásting a otros actores como Trevante Rhodes ('Moonlight') y Corey Hawkins, pero finalmente se decantaron por él. Manta Negra es un icónico personaje de DC, apareciendo por primera vez en un cómic en 1967.

Aunque llevas meses oyendo hablar de este proyecto capitaneado por James Wan, lo cierto es que comenzará a rodarse el próximo abril en Australia y su estreno está previsto para 2018.