Nicole Kidman revela que no terminó el instituto y cuál fue su primer trabajo

Nicole Kidman lleva dedicada al mundo de la interpretación desde que era muy joven y en estas décadas la australiana se ha convertido en una de las actrices más importantes de Hollywood.

'Moulin Rouge', 'Las horas' o 'Los Otros' son solo algunas de sus películas más exitosa. Pero, además de triunfar en el cine, Nicole Kidman está arrasando con su carrera televisiva con series de la talla de 'Big Little Lies', 'The Undoing' o 'Nine Perfect Strangers'.

El resultado de su gran trabajo se traduce en que ha ganado un Óscar, un BAFTA, un SAG Award, dos premios Emmy y seis Globos de Oro. Además de ocupar el quinto lugar de la lista de los mejores actores y actrices del 'The New York Times' en 2020.

Nicole Kidman como Virginia Woolf en 'Las horas' | Paramount Pictures

Sin duda un curriculun envidiable que se ha ganado con su esfuerzo. Pero lo que nadie sabía hasta ahora es que Nicole Kidman no había llegado a terminar sus estudios en el Instituto.

Así, lo ha revelado ella misma en una entrevista con Kyle Sandilands en KIIS FM donde fue a hablar de su película con Javier Bardem: 'Being the Ricardos' ('Ser los Ricardo').

En la entrevista Kyle asegura que el no podría ser actor mientras dice que no terminó la secundaria: "No tengo lo que se necesita para ser actor. No tengo el cerebro, ni siquiera terminé el año 10 (4º de la ESO), no puedo aprender toda esa basura", comenta sobre saberse de memoria los guiones.

A lo que Kidman responde: "No terminé el año 11 (Bachillerato) y de alguna manera llegué allí, ¿se nos permite decir eso?", pregunta.

Nicole Kidman y Keith Urban | Getty Images

Para después comentar que su marido, Keith Urban, tampoco acabó el instituto: "No creo que Keith haya terminado tampoco el año 10. Pero no deberíamos publicar eso, no es una buena promoción".

Nicole también estuvo hablando sobre su primera experiencia profesional comentando que fue como acomodadora en el Capitol Theatre de Sydney, lo que le permitió hanar "un poco de dinero" y la experiencia de estar en un teatro.

