Nicole Kidman se indigna ante una pregunta "sexista" sobre su ex Tom Cruise

En ocasiones como esta, parece que Nicole Kidman tiene complicado huir de su pasado amoroso. Esta vez, la actriz australiana ha tenido que dejar claro, a pesar de llevar 20 años separados, que no le gustan las preguntas sobre Tom Cruise. Y más cuando, en casos como este, no tienen que ver con la cuestión que iba a tratar.

La actriz quería dar su visión sobre el matrimonio que comparte en 'Being the Ricardos' junto a Javier Bardem. Ella, que interpreta a Lucille Ball y el actor español a Desi Arnaz, explicó que se trataba de una relación creativa y romántica que no funcionó.

"Pero de ahí surgen algunas cosas extraordinarias. Y eso me encanta. Me encanta que no sea un final feliz", relataba la actriz sobre este matrimonio real. "Esta película dice que puedes hacer prosperar una relación extraordinaria y dejar restos de ella que existen para siempre", añadió. "No puedes hacer que la gente se comporte como tú quieras. A veces te enamorarás de alguien que no será la persona con la que pasarás el resto de tu vida. Y creo que eso es todo muy identificable. Puede que tengas hijos con ellos. Puede que no, pero estaban muy enamorados", dijo Nicole Kidman en referencia a la pareja que da vida junto a Javier Bardem.

Nicole Kidman se indigna con la periodista

Fue aquí cuando la periodista de The Guardian quiso saber si estas palabras podían extrapolarse a la relación que tuvo con Tom Cruise. "Oh, Dios mío, no, no. Absolutamente no. No. Quiero decir, eso fue, honestamente, hace tanto tiempo que no está en esta ecuación. Así que no", se lamentó la intérprete visiblemente molesta.

"Y yo también pediría que no me encasillaran de esa manera. Me parece casi sexista, porque no estoy segura de que alguien le diga eso a un hombre", añadió rotundamente la estrella australiana.

Nicole Kidman y Tom Cruise estuvieron casados 11 años, desde 1990 hasta 2001. Y aunque se hayan convertido en icónicas las imágenes de ella saltando de alegría después de su divorcio, la actriz sufrió años después una depresión coincidiendo con el rodaje de 'Las horas'.

Nicole Kidman y Tom Cruise | Getty

...

Seguro que te interesa...

Nicole Kidman confiesa cómo vivió el acoso que sufrió tras su divorcio con Tom Cruise