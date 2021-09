Nicole Kidman confiesa cómo vivió el acoso que sufrió tras su divorcio con Tom Cruise

Nicole Kidman está disfrutando de una etapa profesional envidiable. La actriz australiana se convirtió a finales de los 90 y principios de los 2000 en uno de los rostros fundamentales de Hollywood. Pero, ahora, a sus 54 años ha sabido reinventarse y hacerse un hueco propio en la industria.

La actriz se ha enfocado en esta última etapa profesional en miniseries donde ha podido demostrar su gran versatilidad interpretativa con las que ha saboreado el mayor de los éxitos. Así, la hemos podido ver brillar en 'Big Little Lies', 'The Undoing' o 'Nine Perfect Strangers'.

Actualmente tiene una vida muy ordenada y equilibrada que compagina entre su trabajo y su familia siendo en pocas ocasiones noticia más allá de por sus labores profesionales. Pero, hubo un momento en el que Nicole Kidman se convirtió en uno de los focos mediáticos más perseguidos del mundo.

Todo fue cuando Kidman se separó de su primer marido Tom Cruise, junto al que vivió una turbulenta separación.

Su relación con Tom Cruise y su divorcio

Nicole Kidman y Tom Cruise se conocieron a finales de 1989 antes de grabar juntos la película 'Días de trueno'. Fue en el rodaje del largometraje donde surgió el amor y poco tiempo después, en la víspera de Navidad de 1990, se dieron el 'sí, quiero'.

Durante los años 90 fueron una de las parejas más importantes de Hollywood y, de cara a la galería, eran el matrimonio perfecto. Tom y Nicole no tuvieron hijos biológicos pero adoptaron a sus dos hijos mayores, Isabella y Connor, de 28 y 26 años respectivamente.

Pero tras más de 10 años casados, en febrero de 2001, el el portavoz de la pareja anunció su separación. Tom solicitó el divorcio dos días después alegando "diferencias irreconciliables" y en agosto se divorciaron.

Durante este tiempo la prensa persiguió y acosó a la pareja para saber todo lo relacionado con el final de su amor y su divorcio. Aunque, poco han hablado ambos de ese tema.

Ahora, Nicole Kidman ha ofrecido una entrevista a 'Harper's Bazaar' donde habla sobre cómo vivió este acoso a lo que dice que considera que ella tuvo parte de culpa ya que no ocultó lo que sentía: "Yo era joven. Creo que eso era lo que ofrecí".

"Tal vez me he vuelto un poco más temerosa, pero siempre trato de ser lo más abierta posible. Simplemente prefiero vivir en el mundo de esa manera", explica aclarando que prefiere mostrarse tal y como es.

"A veces soy cautelosa y me han herido muchas veces, pero al mismo tiempo prefiero un acercamiento cálido en lugar de uno frío", apunta.

Después de divorciarse de Tom Cruise Nicole no rehízo su vida hasta el año 2005 cuando conoció a su marido, el músico Keith Urban, quien es el padre de sus dos hijas pequeñas: "Mi marido, Keith [Urban], dice que cuando me conoció me preguntó: '¿Cómo está tu corazón? Y yo aparentemente respondí: 'Abierto'", comenta sobre el principio de su amor.

