Nicolas Cage confiesa por qué "teme" a Hollywood e intenta dejarlo atrás en su vida

Nicolas Cage fue una de las grandes estrellas de Hollywood a finales de los 90' y principios de los 2000 regalándonos películas como 'La Roca', 'Leaving Las Vegas' o 'Adaptation'. Parecía que el actor no tenía techo, aunque al final terminó por abandonar las producciones hollywodienses para centrarse en proyectos independientes, la última, 'Color Out of Space', una película de terror de ciencia ficción.

Nicolas sigue enfocando su carrera en este tipo de proyectos y ahora el actor está centrado en su nueva película, 'Pig', que cuenta la historia de un buscador de trufas que vive solo en los bosques de Oregón que volverá a buscar a su cerda forrajera, que ha sido secuestrada.

Parece que Nicolas está encantado con esta nueva etapa en su carrera y no tiene intención de volver a las grandes superproducciones de Hollywood: "Siento que he entrado en mi propio desierto y que he dejado la pequeña ciudad que es Hollywood. No sé exactamente por qué Rob dejó su estrellato", cuenta en una entrevista con Variety.

"Nunca se explica del todo y eso me gusta de la película. Pero en cuanto a mí, no sé si quiero volver. No sé si quiero volver y hacer otra película de Disney. Sería terrorífico. Es un clima totalmente diferente. Hay un montón de miedo ahí", continúa.

"Cuando estaba haciendo las películas de Jerry Bruckheimer seguidas, eso era un partido con mucha presión. Hubo un montón de momentos divertidos pero, al mismo tiempo, también había momentos como, 'Hemos escrito esa frase. Tiene que decirse de esta manera'", explica Nicolas.

Y termina contando: "Te ponían la cámara encima y el fotógrafo te ordenaba, 'Ahora di la frase del roller skate' Y yo decía, 'Lo haré, pero me gustaría probar de esta manera' En las películas independientes hay mucha más libertad para experimentar y fluir. Hay menos presión y hay mucho más oxígeno en la habitación", confiesa la estrella.