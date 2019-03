Newt conoce a Nicholas Flamel en el tráiler de 'Animales fantásticos 2' que te pondrá los pelos de punta

'Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald' llegará a nuestras pantallas el próximo 16 de noviembre y, aunque la fecha está relativamente cerca, sabemos que no puedes esperar a saber un poco más. Por eso se ha publicado en la Comic Con de San Diego el tráiler de la película protagonizada por Eddie Redmayne (Newt) y Johnny Depp (Grindelwald), ¡dale al play!

En esta entrega descubriremos qué ha ocurrido con el mago tenebroso Gellert Grindelwald tras su captura por parte de MACUSA con la ayuda de Newt Scamander. Además, para detener a estos terribles villanos, tendremos a Newt y a un joven Albus Dumbledore (Jude Law).

Además, gracias al adelanto hemos podido presenciar como Newt conoce a Nicholas Flamel, que verdaderamente da terror en el tráiler. La llegada de los actores a la cita en California nos ha dejado este nuevo cartel, donde aparece el reparto al completo con una extraña pregunta, "Who will change the future?", es decir, "¿Quién cambiará el futuro?".