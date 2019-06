Neville Longbottom se ha casado en secreto: La mágica historia de amor de Matthew Lewis y Angela Jones

Matthew Lewis y Angela Jones ya son marido y mujer. El querido Neville Longbottom de 'Harry Potter' ha anunciado a través de las redes sociales que se ha casado en secreto con su prometida.

Lewis comentaba junto a la imagen, con mucho sentido del humor, que se había perdido el concierto de los Arctic Monkeys porque se estaba casando.

Aunque no conocemos los detalles del enlace, estamos seguros de que hubo muchos momentos mágicos, como en el resto de su relación. Ambos se conocieron gracias a 'Harry Potter'. Sí, sí, como lo lees. En enero de 2016 Angela se encontraba trabajando en un evento en el parque temático de 'Harry Potter' en los Estudios Universal en Orlando, Florida.

Matthew Lewis era uno de los rostros conocidos que acudió al evento y el amor entre ambos surgió de manera instantánea. En noviembre de 2016 se prometieron.

"Nunca había creído en las almas gemelas hasta que le conocí. Venimos de dos países distintos, a muchos kilómetros de distancia, y sin embargo éramos iguales. Meses después de conocernos me propuso matrimonio en París durante mi primer viaje al extranjero. Sí, ha sido ese tipo de cuento de hadas", relataba la joven en su blog 'Sunshine State of Me'.