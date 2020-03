Pa negre no pasa la criba y se queda fuera de los Oscar

La película dirigida por Agustí Villaronga - ganadora de nueve premios Goya, incluyendo mejor película y director- no ha pasado el corte y queda fuera de las nueve preseleccionadas para llevarse el Oscar a la mejor película en habla no inglesa.

Las que siguen adelante son la belga Bullhead, dirigida por Michael R. Roskam; la canadiense Monsieur Lazhar, de Philippe Falardeau; la danesa Superclásico, firmada por Ole Christian Madsen; y la israel 'Footnote, dirigida por Joseph Cedar.

Completan la lista de nueve finalistas la alemana 'Pina' de Wim Wenders; la marroquí Omar m'a tuer, dirigida por Roschdy Zem; la polaca 'In Darkness', firmada por Agnieszka Holland; la taiwanesa 'Saideke Balai' (Warriors of the Rainbow) de Wei Te-sheng; y la gran favorita, la iraní Nader y Simin, una separación, ganadora del Globo de Oro.