Natalie Portman no quiere que su hijo vea las películas de 'Star Wars' por esta emotiva razón

Natalie Portman ha confesado, en una entrevista en el programa de Jimmy Kimmel, que le asusta que su hijo vea las películas en las que aparece de 'Star Wars'. El pequeño, de 5 años, conoce las películas y sabe la historia de la saga, pero a la actriz le da miedo que las vea, se encariñe con su personaje, Padmé Amidala, y luego descubra que muere.

"Él todavía no las ha visto, pero las conoce, por supuesto. Es un poco vergonzoso porque cuando las hice pensaba que iba a ser la cosa más asombrosa y algún día, cuando tuviese hijos, se las enseñaría. Además los chicos están obsesionados con ellas y saben todo acerca de las películas antes de que las hayan visto. Pero luego me di cuenta: muero en las películas. Y me sentí un poco asustada de enseñarle eso a mi hijo", explicaba la actriz.

Padmé Amidala, que aparece por primera vez en la película 'Star Wars: Episodio I - La Amenaza Fantasma', es un personaje fundamental en la saga. La joven reina del planeta Naboo, a la que interpreta Natalie Portman, es la mujer de Darth Vader y la madre de los dos mellizos, Luke Skywalker y la Princesa Leia.

La próxima película de Portman, 'Jackie', narra la historia basada en hechos reales de la mujer de John F. Kennedy, después de su asesinato. El biopic llegará a los cines españoles en 2017.