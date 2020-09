Nadie en Marvel supo que Chadwick Boseman estaba enfermo de cáncer y ya preparaban 'Black Panther 2'

La muerte de Chadwick Boseman ha dejado al mundo conmocionado tras morir con tan solo 43 años. El actor, que había conseguido un gran éxito gracias a su papel en el Universo Marvel como Black Panther, supo traspasar la pantalla y llegar a muchas personas también por su forma de ser.

Pero tras su muerte muchas son las preguntas que se han quedado en el aire como si Marvel conocía la situación por la que Chadwick estaba atravesando. Y es que el actor parecía convencido de que el cáncer de colon contra el que llevaba cuatro años luchando estaba yendo a mejor y conseguiría superarlo y por tanto, decidió no hablar de ello más que con su círculo cercano.

Según fuentes de The Hollywood Reporter, Kevin Feige, jefe del Universo Marvel, solo se enteró de su condición una hora antes de su fallecimiento. El guionista de 'Black Panther', Ryan Coogler, también ha hablado de lo doloroso que ha sido enterarse de la muerte del actor y de cómo había preparado ya el guion de la secuela.

"He pasado el último año preparando, imaginando y escribiendo palabras para que él las dijera, que no estábamos destinados a ver. Me deja roto saber que no podré volver a ver otro primer plano de él en el monitor o ir hacia él y pedirle otra toma", decía el autor.

Es difícil imaginar que nadie quiera recoger el testigo de Boseman por respeto a él tan pronto después de su muerte, pero también cuesta pensar en cuál será sino la opción más viable para continuar con la historia que Marvel tenía preparada, en la cual, este personaje iba a jugar un papel tan importante. Una de las opciones que se barajan es que sea Shuri (Letitia Wright), hermana del actor en la ficción (T'Challa), quien pudiera verse en el papel de ser la nueva Black Panther.

Seguro que te interesa

"Nunca tuve la oportunidad de decírtelo": Michael B. Jordan ('Black Panther') se despide, roto de dolor, de Chadwick Boseman tras su muerte