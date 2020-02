Sí, hay un musical de 'Frozen', por si no lo sabías, y se estrenará este mismo año. Hace unos días os mostrábamos el primer avance.

Pero las últimas noticias no parecen demasiado buenas para los fans, y es que según publica el New York Times, uno de los aspectos más cuquis de la película de Disney no estará presente en la adaptación al teatro musical.

Los trolls, esas criaturas adorables, será reemplazadas por "unas criaturas con cola cubiertas de vegetación sacadas del folclore escandinavo y que cantarán en noruego". ¿Pero qué clase de engaño es este?, pensarán los fans.

No ha debido ser fácil pensar en cómo reemplazarlos. Mientras esperamos la llegada del musical para ver a estas nuevas criaturas, tendremos que conformarnos con el corto de Olaf que irá delante de 'Coco', la nueva película de Pixar, del que puedes ver el nuevo avance aquí.