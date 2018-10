¿Murió Deadpool en 'Vengadores: Infinity War'? Marvel confirma su destino

Tras el chasquido de Thanos en 'Vengadores: Infinity War' todos estamos expectantes por descubrir si Deadpool fue uno de los que se desvanecieron, porque si siguiera vivo podría ser que los seguidores del Universo Marvel vieran por fin su crossover soñado tras la compra de Fox por parte de Disney.

Durante los Britannia Awards, el CEO de Marvel Studios, Kevin Feige, ha respondido al interrogante sobre la posible muerte de Deadpool en 'Vengadores: Infinity War': "Es una buena pregunta, aún no me la había hecho nadie", bromeaba Feige. "Técnicamente, él no está en el Universo Cinematográfico de Marvel, así que... probablemente no ha sido afectado", añadió, según recoge Variety.

¿Existe entonces la posibilidad de que Deadpool se una a Vengadores? "La fusión todavía no se ha producido", aseguró. "Lo que sí puedo decir es que durante años nuestro sueño ha sido tener de vuelta a muchos de nuestros personajes, para contar sus aventuras desde Marvel Studios, así que cuando eso pase estaré muy emocionado", concluía.

¿Tendremos aunque sea un pequeño cameo del superhéroe más rebelde en 'Vengadores 4'? Habrá que esperar a mayo para averiguarlo.