El mundo de la Cultura lamenta 'el fin del landismo' con el fallecimiento de Alfredo Landa

Entre los actores que han manifestado su tristeza ante esta noticia se encuentra Javier Cámara: Se ha muerto un miembro de nuestra familia. Tristeza. Grandísimo actor". El actor Secun de la Rosa ha declarado también a través de esta red social estar "muy triste". "'Los Santos inocentes', 'El crack'. ¡Tantas películas! Pude trabajar con el. Tristeza".

Asimismo, el actor Pepón Nieto ha lamentado la marcha de "un gran actor, con mayúsculas"."Gracias a Alfredo Landa por habernos dado tanto. Buen viaje maestro", indica.

También la actriz Lola Herrera ha lamentado su fallecimiento. "Cuando se muere un actor tan estupendo es una pérdida. Al ser un actor fabuloso como él lo siento más, porque ha dejado una estela muy grande", ha afirmado la actriz.

El director de cine Santiago Segura señalaba: "Me llaman para decirme que ha fallecido el gran Alfredo Landa y que diga unas palabras. Pero me he quedado sin palabras". Otras personalidades del mundo de la música han lamentado también esta noticia. La soprano Ainhoa Arteta ha indicado: "Se nos ha ido un grande, un ser enérgico y solar donde el estaba había siempre luz. Gracias Alfredo por todo". El cantante Raphael también se ha despedido del famoso actor a través de Twitter: "Hasta siempre querido Alfredo Landa, ¡genio! Mi admiración y respeto amigo mío!".

Condolencias desde el PP

Por su parte,el Partido Popular, agrupación de la que Alfredo Lanza se reconoció votante en múltiples ocasiones, también ha mostrado sus condolencias ante este fallecimiento. El portavoz de Cultura del Grupo Parlamentario Popular, Juan de Dios Ruano, ha lamentado el fallecimiento del actor Alfredo Landa, de quien ha subrayado que se trata de un "auténtico fenómeno sociológico".

"Alfredo Landa ha permitido, a través de su extraordinario trabajo, que toda una sociedad pudiese identificarse críticamente con una España en pleno proceso de modernización", ha señalado De Dios Ruano en un comunicado.

Desde el PP han subrayado la figura de Alfredo Landa como referente del cine pero también de la sociedad española de su tiempo y, en este sentido, ha indicado que su importancia "va más allá de su reconocido y premiado trabajo como actor para constituirse en un auténtico fenómeno sociológico".