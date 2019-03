El mundo del cine da el último adiós a Elías Querejeta

El productor de cine guipuzcoano Elías Querejeta falleció el pasado domingo 9 de junio a los 78 años en Madrid. Sus restos mortales fueron trasladados al Tanatorio de La Paz, en Tres Cantos. Diversas personalidades del mundo del cine se acercaron hasta allí para dar el último adiós a Elías Querejeta, a quien no dudaron en calificar como el productor "con mayúsculas y el más importante en la historia del cine español".

Querejeta empujó y engrandeció la carrera de directores como Carlos Saura, Jaime Chávarri, Emilio Martínez Lázaro, Fernando León, Víctor Erice y de su hija Gracia Querejeta, además de apostar en el documental con los filmes de Eterio Ortega.

La hija del productor y cineasta Gracia Querejeta dio las gracias por las muestras de apoyo "en estos momentos duros y dolorosos", recordando que para ella "se ha ido no solo el productor, sino también el padre". Querejeta afirmó que no habrá ningún comunicado ni acto público "aparte de lo estrictamente familiar".

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España (FAPAE), Pedro Pérez, calificó a Querejeta como "el productor por excelencia, que mimaba una película desde la idea original y estaba en el montaje desde el primer día. Alargaba el rodaje todo lo que fuera necesario hasta que quedara una obra maestra y cualquier película que haya hecho con el director que haya hecho y tratando el tema que haya tratado, se puede identificar con Elías Querejeta".

El presidente de los productores usó el fútbol como símil, ya que Querejeta llegó a ser futbolista profesional en la Real Sociedad, para dar un adiós particular. "Retiraremos su camiseta y le miraremos cuando haya que pedir consejo, porque hoy el cine se ha quedado huérfano", apostilló.

El actor Tito Valverde se acercó para "dar un beso a Gracia y acompañarla", tras su reciente participación en la última película de la directora. Para el actor, Querejeta fue "el mejor productor que ha habido en toda la vida, el más comprometido, el más social, un hombre de cine por los cuatro costados y el que se la jugó cuando Franco todavía estaba vivo".

El productor Andrés Vicente Gómez mostró sus condolencias a la familia del productor, a su viuda, Rosa María Barceló. También quiso dar todo su apoyo a Gracia y ha afirmado: "Sus películas lo dicen todo. Un hombre que ha hecho más de cincuenta películas, algunas fantásticas. Fue en su día el mejor cine español. Creo que es el mejor productor de cine que jamás ha habido en este país". Andrés, aunque acudió solo sin la compañía de Concha García Campoy, nos confirmó que ésta se encuentra muy recuperada de su enfermedad.

También muy afectada y desolada vimos a Maribel Verdú, que mostró todo su apoyo a Gracia Querejeta, con la que está muy unida. Así nos lo dijo a la salida del tanatorio al que acudió acompañada de su marido Pedro Larrañaga: "Elías produjo la segunda película que hice hace casi treinta años. Siempre muy unida a Elías y desde hace tiempo a Gracia también. Era un personajazo y era el mejor productor por excelencia español y europeo".

Por su parte, el actor Juan Diego Botto coincidió con varios de los asistentes en definir a Querejeta como uno de los mejores productores del cine español. "No es una exageración decir que Elías Querejeta era uno de los mejores productores sino el más celebre, es un productor que ha hecho algunos de los títulos más celebres, uno de los productores más reconocidos internacionalmente y tenía una forma de producir que está desapareciendo, un hombre que crecía con las películas, no era un tipo que conseguía financiarlas, sino que las creaba, cada vez quedan menos, todos le debemos en esta profesión mucho y los espectadores muchos no conocerán su nombre pero los que aman el cine le deben mucho, tuvo una mirada muy personal, muy comprometida".

Del mundo de la comunicación hubo que destacar la presencia de Antonio Asensio Jr e Iñaki Gabilondo, que alabó la figura cineasta de Querejeta. "Elías es para el cine prácticamente todo, para la cultura es muy importante, es donostiarra y para nosotros es un ilustre grande que se va y es un amigo, es demasiadas cosas, para el cine es la primera figura y para la cultura un extraordinario hombre, siempre quiso ir más lejos, más moderno, más rompedor, un hombre que ha hecho muchas cosas para darle modernidad a la cultura española".

Además, mostraron todo su apoyo y cariño a la familia del fallecido Cayetana Guillén Cuervo, que acudió junto a su madre Gemma Cuervo; Moncho Armendariz; la actriz, Marisa Paredes; el actor, Daniel Guzmán; el cineasta Imanol Uribe; la actriz, Ruth Gabriel; el actor, Álvaro de Luna; la cantante Ana Belén; la actriz, Esperanza Roy; el productor, Eduardo Campoy; y la actriz Ana Torrent, no faltaron a la capilla ardiente para despedir al productor que ha realizado más de cincuenta películas de las que una buena parte contribuyeron a la renovación de los temas y las formas del cine español del tardofranquismo y la Transición.