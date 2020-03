El mundo del cine muestra su apoyo a Zack Snyder tras el suicidio de su hija

Zack Snyder en la premiere de 'Batman v Superman' | seestrena.com

Tras conocer la triste noticia de que Zack Snyder ha abandonado la dirección de 'La Liga de la Justicia' debido a la muerte de su hija. Por ello el mundo del cine se ha volcado para mostrar su apoyo al cineasta. Los directores James Gunn, Patty Jenkins y James Wan, que dirigen 'Guardianes de la Galaxia', Wonder Woman y 'Aquaman' respectivamente, han querido mandar mensajes de apoyo a través de las redes sociales. Además la actriz Gal Gadot ha publicado unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram. "Has creado tanto que durará para siempre. Cosas maravillosas. Tus valores quedan en tus películas, tus amigos y sobre todo tu hermosa y especial familia. El amor que le tienes a la gente, tu amabilidad y sacrificio son tu legado hacia nosotros. Gracias Zack. Te querremos siempre", ha escrito la actriz. 'La Liga de la Justicia' llegará a la gran pantalla el próximo 17 de noviembre.

My thoughts and prayers are with @ZackSnyder and his family. Much love to all of them. — James Gunn (@JamesGunn) 22 de mayo de 2017

Our hearts are with the Snyder's and have been. Truly good people and friends to so many. xoxo https://t.co/Q3cLX9ihlu — Patty Jenkins (@PattyJenks) 22 de mayo de 2017

My heart breaks for Zack and Deb. Condolences to their family. — James Wan (@creepypuppet) 22 de mayo de 2017

You have created so much that will last forever. Wonderful things. Your values are left in your movies , your friends and most of all your special beautiful family. The love you have for people, kindness and selflessness are your legacy to us. Thank you Zack. Love you always . Una publicación compartida de Gal Gadot (@gal_gadot) el 22 de May de 2017 a la(s) 5:44 PDT

