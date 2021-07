El mundo del cine y la cultura se despide de Pilar Bardem

Este pasado sábado 17 de julio, a sus 82 años fallecía Pilar Bardem. Desde que su familia confirmó la mala noticia a través de un comunicado en las redes sociales, son muchos los amigos, compañeros y organizaciones oficiales del mundo de la cultura los que han querido pronunciar unas palabras para homenajear la carrera de la actriz.

Antonio Banderas

El actor malagueño ha sido uno de los primeros en reaccionar y compartía en su cuenta de Twitter estas emotivas palabras “Nos deja #PilarBardem y el cine y el teatro español pierden a una gran actriz. Mi corazón, con su familia en estos difíciles momentos. Un fuerte abrazo para Carlos, Mónica y Javier”.

Lucía Jiménez

Lucía ha optado por Instagram para transmitir sus condolencias. La actriz ha subido una foto de una jovencísima Pilar Bardem, y cuenta cómo la conoció:

“La conocí en un avión a Lima, Perú. En 1998. Ella iba a rodar “Pantaleón y las Visitadoras” y yo de promoción de “No se lo digas a Nadie”, las dos películas dirigidas por el mismo director (Pancho Lombardi) Fue un viaje muy divertido a sus lado. Sus manos llenas de anillos y su increíble personalidad me dejaron impactada. Me contó muchísimas anécdotas de su vida y de la profesión de actriz. Yo era una niña. Y ella me hablaba con muchísimo respeto y cariño y yo sentía su amor maternal. No tengo ninguna duda de que ha sido una madre increíble. Verla siempre era una alegría y un motivo para echar unas risas gracias a su gran sentido del humor. Años después nos volvió a cruzar la vida en #AISGE donde Pilar ha estado años defendiendo los derechos de los actores y haciendo una labor increible para toda la profesión . Su fuerza, su mirada, su bravía, sus frases míticas, su sentido del humor, su rapidez, su calidez…Su generosidad. Descasa en paz Pilar. 🌹Te recordaremos siempre. Mi más sentido pésame a toda la familia. #pilarbardem”

Santiago Segura

Santiago Segura también ha querido dar el pésame a la familia, y lo ha hecho también con un tweet sencillo pero cargado de sentimiento “Pilar Bardem D.E.P. Una mujer fuerte y guerrera, inteligente y comprometida, una actriz con personalidad y carisma, una madre que ha inculcado a sus hijos, Monica, Javier y Carlos los valores que los han convertido en las excelentes personas que son. Lo siento muchísimo”.

Luis Merlo

Este actor tuvo el honor de conocerla y trabajar a su lado, subía una foto de la serie ‘abierto las 24 horas’ a sus redes sociales, y la acompañaba con estas palabras “Querida Pilar trabajar contigo fue un honor y un aprendizaje. Gracias por el cariño. Mi más sentido pésame a esa familia que tanto te adora. ❤️❤️”

Pilar Bardem ha sido una gran actriz que ha dejado huella en el mundo de la cultura española. La intérprete participó en más de 80 películas y numerosas obras de teatro y series de televisión a lo largo de su carrera. Ahora España está de luto.

