El multiverso de 'SpiderMan: Sin camino a casa' explicado: Así es el mapa cronológico

La tercera película de Tom Holland como SpiderMan ha dejado a todos los fans con la boca abierta. Sin embargo, el multiverso de esta película puede ser un poco caótico, ya que supone que cada personaje tiene su propia historia, y eso puede hacer que olvides algunos detalles. Este es el mapa cronológico para situar la película en el MCU.

Situamos a 'SpiderMan: Sin camino a casa' en la línea temporal

Calcular el tiempo dentro del MCU no es tarea fácil, sobre todo debido por el salto temporal de 5 años en la película de 'Vengadores: Infinity War' y porque la historia se cuenta fuera del orden cronológico. Luego, con 'Vengadores: Endgame' adelantó al MCU a 2023, y la historia de 'SpiderMan: Lejos de casa' tiene lugar unos meses después, en las vacaciones de 2024. Esta tercera entrega, 'SpiderMan: Sin camino a casa' retoma inmediatamente después de esto, y recorre una buena parte del último año de Peter Parker en la escuela secundaria, y se extiende hasta Navidad de 2024.

Esto significa que hay muchas posibilidades de que otras películas y programas de televisión de MCU coincidan con esta película. La más obvia es 'Hawkeye', tal y como muchos fans ya habían adivinado.

¿Cuántos años tienen el resto de los SpiderMan que aparecen?

'SpiderMan: Sin camino a casa' evita dar una línea de tiempo definida para los Peter Parker de Andrew Garfield y Tobey Maguire. Claramente, han pasado algunos años para ambas encarnaciones de SpiderMan.

El personaje de Tobey Maguire tiene una relación complicada con Mary Jane, y es notable que no esté usando un anillo de bodas, por lo que no se han casado. Mientras tanto, el SpiderMan de Andrew Garfield sugiere que pasó por un período de venganza después de la muerte de Gwen Stacy en 'The Amazing SpiderMan 2', pero ha crecido más allá de eso ahora.

Es razonable suponer que fueron sacados de su universo en un momento de la actualidad. Suponiendo eso, habrían pasado aproximadamente siete años desde la muerte de Gwen por Peter de Andrew Garfield y aproximadamente 14 años desde que SpiderMan de Tobey Maguire derrotó a Venom con la ayuda de Harry Osborn.

Los villanos

Según la última película, cada villano atraído por el multiverso se origina en momentos antes de su muerte a manos de SpiderMan. Esto significa que cada personaje ha pasado por su arco del pasado, y el SpiderMan de 'Sin camino a casa' se basa en él. Sin embargo, hay dos personajes anómalos aquí: El Hombre de Arena y Lagarto, quienes sobrevivieron a 'Spider-Man 3 y a 'The Amazing SpiderMan'.

Aún así, el escenario más probable es que, de acuerdo con el modelo de mecánica temporal de Loki , Spider-Man creó nuevas líneas de tiempo ramificadas en las que las cosas se desarrollaron de manera diferente, con los saltos multiversales sirviendo como MCU Nexus Events .

