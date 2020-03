'La Bella y la Bestia' (17/03/2017)

Dan Stevens y Emma Watson en 'La Bella y la Bestia' | seestrena.com

Dirigida por Bill Condon y protagonizada por Emma Watson, esta nueva adaptación es uno de los estrenos más esperados del año. Una de las novedades es que contará con el primer personaje homosexual en una película de Disney, lo que ha generado polémica en algunos países como Rusia, que la ha declarado no apta para menores de 18 años. 'La Bella y la Bestia' cuenta la historia de una joven que para salvar a su padre, decide ir a un castillo y quedar ahí atrapada junto a una bestia maldita.

'Ghost in the Shell' (31/03/2017)

Scarlett Johansson en 'Ghost in the Shell' | seestrena.com

Scarlett Johansson regresa con una nueva entrega de acción, género al que le está cogiendo el gusto después de interpretar a otros personajes como La Viuda Negra en 'Los Vengadores' o la heroica 'Lucy'. Basado en la aclamada saga de ciencia ficción, Ghost in the Shell cuenta la historia de The Major, un híbrido cyborg-humano único en su especie. La protagonista se encargará de dirigir un grupo operativo de élite llamado Sección 9, dedicado a detener a los extremistas y criminales más peligrosos.

'Alien: Covenant' (19/05/2017)

Katherine Waterston en 'Alien: Covenant' | seestrena.com

El próximo mes de mayo se estrena una nueva entrega de una de las sagas de ciencia ficción más exitosas de la historia del cine; 'Alien: Covenant'. Katherine Waterston protagoniza esta nueva película y se encargará de interpretar a la comandante de la tripulación Covenant. Como ya vimos hacer en el pasado a Sigourney Weaver, la protagonista tendrá que liderar esta nueva expedición y luchar contra una de las criaturas más aterradoras del espacio.

'Wonder Woman' (23/06/2017)

Wonder Woman, la guerrera de DC | seestrena.com

La actriz israelí Gal Gadot encarna a una de las superheroínas más importantes de todo los tiempos; Wonder Woman. La película cuenta la historia de Diana, una princesa del Amazonas entrenada para ser una guerrera invencible. Diana ha sido criada en una isla paradisíaca protegida y un día un piloto americano le habla de un gran conflicto existente en el mundo. La protagonista decide salir de la isla convencida de que puede detener la terrible amenaza y donde termina por descubrir todos sus poderes.

'Mother!' (13/10/2017)

Jennifer Lawrence | Gtres

Protagonizada por Jennifer Lawrence y con reparto compuesto por Javier Bardem, Michelle Pfeiffer y Ed Harris, 'Mother!' es una de las películas más esperadas del año. La historia gira en torno a una pareja cuya armonía desaparece cuando reciben la visita inesperada de una serie de extraños invitados. Desde ese momento, su tranquila existencia quedará perturbada por completo. ¿Veremos a Jennifer Lawrence luchando por una nueva estatuilla en los Oscar?

'Star Wars: Los últimos Jedi' (15/12/2017)

Rey en 'Star Wars: El Despertar de la Fuerza' | seestrena.com

Sin duda una de las películas más esperadas del año. Después de que 'Star Wars: El Despertar de la Fuerza' recaudara más de dos mil millones de dólares en todo el mundo, es de seguro que la secuela irá por el mismo camino. 'Star Wars: Los Últimos Jedi' volverá a ser protagonizada por Daisy Ridley quien encarna a la intrépida Rey y que junto a Luke Skywalker combatirán de nuevo al lado oscuro.

'Tomb Raider' (16/03/2018)

Alicia Vikander en el rodaje de 'Tomb Raider' | seestrena

Alicia Vikander es la encargada de sustituir a Angelina Jolie en la próxima entrega de 'Tomb Raider'. Roar Uthaug dirige este reinicio sobre los orígenes de uno de los personajes de videojuego más famosos de la historia y que llegará a la gran pantalla en 2018. La película narrará las aventuras de Lara Croft, una joven e inexperta arqueóloga que se embarcará en su primera aventura para terminar la investigación arqueológica iniciada por su padre.

'Oceans Eight' (22/06/2018)

Fotograma de 'Oceans Eight' | seestrena.com

Con un espectacular reparto encabezado por Sandra Bullock, Cate Blanched, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Rihanna... 'Oceans Eight' es la versión femenina de la exitosa saga 'Oceans Eleven'. Según su director, Gary Ross, será una continuación de la trilogía que protagonizaron George Clooney y Brad Pitt. Esta vez las nuevas maestras del robo tendrán que hacerse con un valioso collar mientras se celebra la "Met Gala", el evento benéfico del año que marca el inicio de la temporada de moda anual, conocido por sus celebridades y anfitriones de la moda.

'El regreso de Mary Poppins' (25/12/2018)

'Mary Poppins' | seestrena.com

'El regreso de Mary Poppins' supone la vuelta de uno de los personajes más carismático de la historia del cine. 50 años después del estreno de la película original, Emily Blunt será la encargada de interpretar a la niñera más famosa del mundo. La historia será completamente original y contará qué fue de los hermanos Jane y Michael Banks que, ya de adultos, vuelven a necesitar la ayuda de la icónica institutriz.