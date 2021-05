La mujer de Dominic West reflexiona sobre los "altibajos" de su matrimonio tras el escándalo del actor con Lily James

Catherine FitzGerald, la esposa de Dominic West, ha decidido romper su silencio siete meses después de que el escándalo del actor con Lily James fuera comentado por todos.

Y es que el pasado mes de octubre Dominic y Lily James fueron fotografiados en una actitud muy cariñosa, con el intérprete besando en el cuello a la actriz. Ambos se encontraban en Italia rodando 'The Pursuit of Love'. Pocos días después tanto Dominic West como Catherine FitzGerald hicieron una aparición pública para resaltar que su matrimonio de una década seguía siendo fuerte.

Como decimos, siete meses más tarde Catherine ha decidido hablar sobre ello para el medio Irish Independent, reflexionando sobre los "altibajos" de la pareja a lo largo de los años. "Después de conocernos en el Trinity College, tuvimos una maravillosa historia de amor. Yo tenía una habitación diminuta en el campus y Dominic tenía una buhardilla en el último piso de un edificio en Mountjoy Square".

"Se estaba cayendo, pero podías salir al tejado y sentarte en las calientes pizarras, era un verano encantador ese año, y mirábamos Dublín, leyéndonos poesía con las montañas en la distancia".

Dominic West y su mujer Catherine FitzGerald | Getty

Después de ese romance durante la universidad, la pareja tomó caminos separados y Dominic tuvo un bebé con su novia Polly Astor. Pero a principios de la década de 2000 se volvieron a encontrar y se casaron unos seis años después. "Creo que lo hice de la manera más difícil. Tenía unos 32 años y había decidido poner todo el esfuerzo en mi trabajo, pero enamorarme fue maravilloso".

"Hay algo en haber vivido una vida plena antes de sentar la cabeza; sentí que podía dedicarme a la vida familiar y tener bebés. ¡Y lo hice, tuve cuatro en siete años!. "Nuestra relación ha tenido sus altibajos, por supuesto, como todo el mundo, pero estamos totalmente dedicados el uno al otro y a nuestra plena y vibrante vida familiar juntos".

Aunque Catherine no ha abordado directamente el escándalo de su esposo, sus declaraciones tienen lugar dos semanas después de que Lily rompiera su silencio sobre el tema. "Ay, no estoy dispuesta a hablar de eso", dijo en una entrevista el 2 de mayo. "Hay mucho que decir, pero me temo que ahora no".

