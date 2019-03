Muere el veterano actor de Hollywood Mickey Rooney a los 93 años

El actor Mickey Rooney, quien fuera una de las estrellas infantiles más famosas de la historia de Hollywood, falleció este lunes a los 93 años, según confirmó la Oficina del Forense del condado de Los Ángeles.

La muerte de Rooney había sido adelantada por el portal de internet TMZ, que indicó que la salud del intérprete se había deteriorado desde hacía tiempo.

Rooney rodó más de 200 largometrajes en una carrera que comenzó con 6 años con un pequeño papel en el filme mudo "Not to Be Trusted" (1926), y en estos momentos estaba trabajando en el filme "The Strange Case of D.r Jekyll and Mr. Hyde", según apuntó The Hollywood Reporter.

Tras conocerse su deceso, el director de "Noche en el museo 3", Shawn Levy, confirmó que el nonagenario actor había rodado algunas secuencias para esa secuela el mes pasado.

"Una leyenda, obviamente, pero algo más: agradecido, gentil, vital y cálido", dijo Levy en un tuit. La última película que había estrenado en la gran pantalla fue el "thriller" "The Woods" (2012).

Rooney fue candidato al Óscar en cuatro ocasiones por las películas "Los hijos de la farándula" (1939), "La comedia humana" (1943), "Amanecer sangriento" (1956) y "El corcel negro" (1979), aunque sus únicas estatuillas fueron honoríficas.

En 1939 la Academia de Hollywood le concedió un galardón por su aportación como actor juvenil y en 1983 la misma institución le entregó un segundo premio en reconocimiento a sus 50 años de carrera.

En los 80 y 90 se le podría ver en populares series de televisión como "Vacaciones en el mar" (1982), "Las chicas de oro" (1988), "Se ha escrito un crimen" (1993) o "ER" (1998) o en filmes como "Babe: cerdito en la ciudad" (1998). El intérprete contrajo matrimonio en ocho ocasiones y sus primeras nupcias fueron con Ava Gardner en 1942.