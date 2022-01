Muere por suicidio el hijo de Regina King, Ian Alexander Jr., a los 26 años

La actriz Regina King ha transmitido la triste noticia de que su único hijo, Alexander Jr. se ha quitado la vida a sus 26 años.

Regina King lo ha confirmado a la revista People a través de un comunicado: "Nuestra familia está devastada en lo más profundo por la pérdida de Ian. Él es una luz tan brillante que se preocupó profundamente por la felicidad de los demás. Nuestra familia pide consideración respetuosa durante este tiempo privado. Gracias".

El pasado miércoles 19 de enero fue el 26 cumpleaños de Ian Alexander Jr. Él era el único hijo de la actriz, a quien tuvo junto a su exmarido, el productor discográfico Ian Alexander Sr.

Momentos muy duros

Para Regina King, su hijo era su mayor fuente de orgullo y felicidad. En entrevistas anteriores, Regina habló sobre lo que significaba ser madre para ella: "No sabes lo que es el amor incondicional. Puedes decir que sí, pero si no tienes un hijo, no sabes qué es eso. Es lo más gratificante que existe", le dijo a People.

Ian Alexander Jr. estaba siguiendo los pasos de su padre en la música, y hace tan solo unos días, Ian había promocionado su próximo concierto en Instagram, que estaba previsto para final de mes.