Muere Joy Vogelsang, la madre de Nicolas Cage, a los 85 años

Han sido meses complicados para Nicolas Cage y su familia, y no es para menos, ya que, por desgracia, ha fallecido su madre, la bailarina y coreógrafa Joy Vogelsang, ha fallecido a los 85 años, tras lidiar con la esquizofrenia en los últimos años.

Ha sido el hermano del actor de 'Hollywood' quien ha querido compartir la noticia en su muro de Facebook. Con este mensaje se despedía de su madre Christopher Coppola: "Estuve con ella todo el día, pero me fui un par de horas, y en esas horas, se fue, así que no pude coger su mano y darle todo mi amor y afecto antes de que se emprendiera su viaje a la tierra de la paz. ¡Mi madre ha muerto esta noche! Tuvo una vida difícil y con problemas de salud mentales", esta fue una parte de la maravillosa reflexión que dejó el hermano del actor de 'Hollywood'.

Aquí os dejamos el resto del mensaje que deja Christopher sobre su madre: "en todo ese dolor y caos emocional, ella aún me enseñó algo muy importante. Mi madre, una leona, me dijo, que su cachorro mediano, que era cariñoso. Me dio vergüenza que usara la palabra 'cariñoso'. Pensaba que era algo malo, algo de lo que reírse. Mi madre me miró profundamente y dijo que ser cariñoso es algo bueno, y que no debo dejar que otros me avergüencen por ser de naturaleza cariñosa. Mis compañeros de clase me lo decían, se reían de mí, me decían que el cariño era una cosa estúpida, algo de lo que reírse. Me enfadaba con mi madre por ponerme en esa situación, algo que me hacía sentir más raro de lo que ya era. Me repetía que era algo bueno, y que algún día lo entendería, o no, pero que yo siempre sería su cachorro cariñoso".

"La vida ha anulado mi inocencia, como hace con muchos, pero mi madre ha muerto esta noche. Y aprendí de mi madre lo que significa ser cariñoso. Creo que solo una madre puede enseñar eso. No es amar al prójimo. Es algo más pequeño, pero, a la vez, más grande. Estrechar la mano a alguien con ternura y que signifique algo. No dejes que tu mente se pregunte mientras abrazas a alguien. Y tus besos deben ser sinceros u en el momento. Si no, bueno, se suma al infierno en la tierra. Mi querida y dulce madre ha muerto esta noche. Gracias a todos por las oraciones y por estar conmigo estos últimos días. Por extraña que parezca, esta amistad digital es, como sabe el ex 'DigiVangelist', puede significar algo realmente si es algo que proviene de tu corazón. Que dios os bendiga a todos", finalizaba diciendo.