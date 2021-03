Muere Jim Dornan, el padre de Jamie Dornan, a los 73 años por Covid-19

El doctor Jim Dornan, reconocido médico especializado en ginecología y padre del actor Jamie Dornan, ha fallecido este lunes a los 73 años tras luchar contra el Covid-19.

El Centro Pancreático de Irlanda del Norte (NIPANC), donde Jim había sido presidente, confirmó y lamentó su muerte en un post de Instagram, recordándolo como un hombre que "vivía una vida de servicio público".

Jim también se desempeñó como presidente de Salud y Ciencias de la Vida en la Universidad de Ulster y ex presidente de Medicina Fetal en la Universidad de Queens en Belfast, entre otras contribuciones.

"Era reconocido internacionalmente como un obstetra y ginecólogo de clase mundial. Su relación con NIPANC se basó en la experiencia de su propia familia de este terrible cáncer, con la trágica muerte de su primera esposa, Lorna, hace más de veinte años", se explica en el post. "Nuestros pensamientos y oración están con su familia, Samina, Liesa, Jess y Jamie en este momento difícil".

La madre del actor de 'Cincuenta sombras' Jamie Dornan, Lorna, murió de cáncer de páncreas en 1998. En una entrevista en 2018 con la BBC, Dornan dijo que nada había tenido un "mayor impacto en mi vida que la muerte de mi madre".

"Nunca lo superas y ahora que tengo hijos, veo que no tienen una abuela de mi lado, y es algo extraño", dijo Jamie en dicha entrevista, quien tiene tres hijas con su mujer Amelia Warner.

