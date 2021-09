Muere Jean-Paul Belmondo, actor de la Nouvelle Vague, a los 88 años

El amigo y abogado de Jean-Paul Belmondo ha anunciado la muerte del actor francés en su casa de parís a los 88 años. "Había estado muy cansado durante algún tiempo", y que se ha ido "en silencio", recoge Agence France-Presse sobre las palabras del abogado.

Belmondo nació en 1933 en Neuilly-sur-Seine (París) y era hijo de artistas, su padre era escultor y su madre pintora. Aunque era un gran aficionado al deporte como el fútbol o el boxeo, Jean-Paul decidió ser actor llegando a convertirse en uno de los actores de referencia en la Nouvelle Vague francesa siendo 'Al final de la escapada '(1960) del director Jean-Luc Godard uno de sus grandes títulos.

Tras una carrera de éxitos con películas como 'El hombre de Río (1964)', 'La sirena del Mississipi' (1969), 'el amor y de la infidelidad' (1969) o 'Borsalino' (1970) en el año 2001 sufre un infarto cerebral que lo aleja del cine y la televisión. Un homme et son chien (2008) fue su última película y en 2009 participó en el cortometraje 'Allons-y! Alonzo!'.

"Mi secreto es no pensar en el pasado. Yo pienso en el mañana. A lo largo de mi vida lo he hecho y lo he tenido todo. No tengo remordimientos. He hecho todo lo que quería hacer y hoy amo las cosas que tengo: la vida, el sol y el mar", decía tras recibir el León de oro en 2016.