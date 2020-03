Muere Clifton James, el mítico sheriff de las películas de James Bond

Clifton era conocido mundialmente por aparecer junto a Roger Moore en las películas de Bond de los años 70 como el sheriff JW Pepper.

'Vive y deja morir' fue su primera película de la saga, mientras que la segunda fue 'El hombre de la pistola de oro' después de que su personaje se convirtiera en uno de los más populares.

Sir Roger Moore ha dedicado estas palabras a su memoria:

"Terriblemente triste de oír que Clifton James nos ha dejado. Como JW Pepper le dio a mis dos primeras películas de Bond un personaje genial y divertido".

Terribly sad to hear Clifton James has left us. As JW Pepper he gave my first two Bond films a great, fun character.