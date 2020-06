Josep Llobell i Oliver, compositor, músico y productor musical, falleció este domingo en Barcelona a los 74 años. Aunque puede que su nombre no le suene al gran público, Josep fue el creador de la inolvidable melodía de la cortinilla de Movierecord que vimos en infinidad de películas durante los años 80 y 90.

Como productor musical, Josep Llobell trabajó para grupos como Parchís, Marfil, Los Diablos o El último de la fila. Y fue junto a Sergio Delma, coautor de temas como 'Esa chica es mía'.

En la página oficial del músico en Facebook se publicaba hace unas horas un mensaje de despedida en el que dice: "Estimados amigos, hoy doy mi último adiós. Me voy, no sé muy bien a donde, pero con la esperanza de reencontrarme con la gente más querida que se fue antes que yo. Dejo en herencia mi semilla en cada uno de mis 4 hijos que han sido mi gran orgullo y la mejor producción de mi vida, así como todos los recuerdos y buenos momentos que he compartido profesionalmente y donde he dejado mi huella y el mejor de mí en cada reto".