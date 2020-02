Muere a los 87 años Herschell Gordon Lewis, conocido como el padrino del cine gore

El director estadounidense Herschell Gordon Lewis, conocido popularmente como "el padrino del cine gore", falleció a los 87 años, ha informado un representante del cineasta a Entertainment Weekly.

Este portavoz dijo que el realizador "falleció tranquilamente mientras dormía" en la noche del domingo y aseguró que había padecido insuficiencia cardíaca congestiva antes de su muerte. Nacido el 15 de junio de 1929 en Pittsburgh (Pensilvania, EE.UU.), Herschell Gordon Lewis fue fundamental en el nacimiento y consolidación del cine gore, un subgénero fílmico de terror basado en la violencia extrema, sangrienta y visceral de sus imágenes.

Su película 'Blood Feast' (1963) está considerada como una de las pioneras del cine gore y tuvo una secuela casi cuarenta años después con 'Blood Feast 2: All U Can Eat' (2002).

La filmografía de Herschell Gordon Lewis incluye otros títulos como 'Two Thousand Maniacs!' (1964), 'Color Me Blood Red' (1965) o 'The Wizard of Gore' (1970). "El ser humano siempre ha tenido una enorme sed de sangre", señaló el director en un homenaje que recibió en el año 2000 dentro de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián (España).

"Creo que es un hecho consustancial a nuestra naturaleza. Somos unos 'voyeurs' culturales que tenemos esa necesidad. Pero no somos comentaristas sociales, retratamos lo que está a nuestro alrededor", añadió.