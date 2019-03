James Gandolfini, de Tony Soprano a secundario matón en el cine

Descanse en paz James Gandolfini. La HBO confirmaba la madrugada de este miércoles la muerte del que fuera el patriarca de 'Los Soprano'. Según las primeras informaciones, el actor, de 51, habría fallecido a lo que más seguro ha sido un ataque al corazón mientras se encontraba de vacaciones en Roma.

A pesar de ser recordado por su paso por la longeva serie de mafiosos, en la memoria colectiva permanecerán también un puñado de grandes intervenciones en el cine. En realidad, Gandolfini se abrió camino primero en el cine, con roles secundarios en 'Una extraña entre nosotros' (1992), protagonizada por Melanie Griffith, 'Amor a quemarropa' (1993), cinta de Tony Scott con guión de Quentin Tarantino, '¡Qué no hacer con un millón de dólares!' (1993), protagonizada por John Cusack, 'Cómo conquistar Hollywood' (1995), con un reparto coral encabezado por John Travolta, Renne Ruso y Danny DeVito, 'Coacción a un jurado' (1996), con Demi Moore y Alec Baldwin.

Ya más cerca de car con el papel de su vida en 'Los Soprano', también le pudimos ver en un pequeño papel en 'La noche cae sobre Manhattan' (1996), protagonizada por Andy García y 'Perdita Durango' (1997), película dirigida por Alex de la Iglesia en la que compartía pantalla con Santiago Segura o los hermanos Bardem.

El salto a la pequeña pantalla tuvo que esperar a que el canal de cable HBO se fijase en él en 1999, para pasar a ser Tony Soprano durante ocho temporadas. Durante ese tiempo, solo pudo escaparse para hacer un pequeño cameo en 'The Mexican' (2001), o para trabajar para los Coen en 'el hombre que nunca estuvo allí' (2001).

Tras un breve regreso a las tablas de Broadway en 2009, Gandolfini volvió a su segundo plano en el cine, con papeles como el de la comedia 'In The Loop' (2009), y ya más recientemente, en la película llena de mafiosos 'Mátalos Suavemente' (2012), en la cinta nominada al Oscar 'La noche más Oscura (Zero Dark Thirty)' o 'The Incredible Burt Wonderstone', su último estreno este año en el que había anunciado una nueva serie para HBO, 'Criminal Justice', en la que dejaba de ser el gángster para ser abogado.