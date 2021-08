Muere el actor de 'Kill Bill' Sonny Chiba a causa del COVID-19

Sonny Chiba es una de las grandes estrellas dentro del cine japonés, concretamente en el genero policíaco y las artes marciales. El actor ha participado en más de 200 películas a lo largo de su extensa carrera y ha recibido homenajes en algunas películas de Hollywood.

Por desgracia, el cine no podrá disfrutar más de sus grandes coreografías en las artes marciales o sus persecuciones a delincuentes. El actor ha fallecido esta madrugada a debido a que, según informan desde Deadline, sufría COVID-19.

Su carrera en el mundo de la interpretación comenzó después de sufrir una lesión y tener que abandonar el deporte. Entonces se le presentó una gran oportunidad desde la productora Toei que le permitió mostrar sus grandes dotes en las artes marciales. Participó en grandes clásicos como 'The Street Fighter' o 'Battles with Honor and Humanity: Deadly Fight in Hiroshima'.

Los homenajes a Sonny Chiba lejos del cine japonés

Pero también pudo gozar de buenas oportunidades lejos del cine nipón y Sonny Chiba participó en grandes películas hollywoodienses. Quentin Tarantino le dio, a modo de homenaje, el papel de Hattori Hanzo en 'Kill Bill', que era el encargado de forjar la espada de la protagonista en este largometraje.

Antes de participar en la película de Tarantino, el propio director ya le había dedicado algún guiño en 'Pulp Fiction', siendo el discurso bíblico de Samuel L. Jackson una parte de su filme 'Karate Kiba'. Además, este no fue el único guiño de Tarantino al actor japonés, por quién sentía una profunda admiración y en la película 'Amor a quemarropa', la cual escribió Quentin, la protagonista del filme no paraba de ver películas japonesas las cuales eran obras de Sonny Chiba.

Mención especial también a su participación en la franquicia de Vin Diesel 'Fast and Furious', siendo participe del spinoff 'The Fast and the Furious: Tokyo Drift', dando vida al Señor Kamata.

