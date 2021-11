Muere el actor Joey Morgan a los 28 años

El joven actor Joey Morgan ha muerto a los 28 años el pasado domingo 21 de noviembre aunque por el momento se desconocen los motivos de su fallecimiento. Ha sido su representante quien ha confirmado la noticia a través de un breve comunicado que ha publicado 'The Hollywood Reporter'.

"Joey Morgan falleció el domingo por la mañana temprano. Fue un shock y nos devastó a todos los que lo amamos. Lo extrañaremos mucho. Esperamos que todos entiendan lo doloroso que es esto para sus seres queridos y puedan respetar los límites y permitirles llorar en privado", rezaba el mensaje.

Joey Morgan nació en Chicago y debutó como actor en el año 2015 con la película de 'Scouts Guide to the Zombie Apocalypse'. Después apareció en otras cintas como 'Compadres', 'Flower' o 'Sierra Burgess es una perdedora'.

La noticia ha sido una conmoción para muchos de sus compañeros de profesión. Este es el caso del director de 'Scouts Guide to the Zombie Apocalypse', Christopher Landon, quien ha escrito en Twitter: "Joey Morgan llegó a mi vida hace casi 9 años cuando hice 'Scouts'. Era tranquilo, divertido, inteligente y reflexivo. Y cuando las cámaras rodaban, era magnético. Pasó hoy y la noticia es desgarradora. Me siento honrado de haberlo conocido".

La actriz Zoey Deutch, con quien coincidió en 'Flower' publicó en Instagram junto a una foto de los dos: "Descansa en paz, Joey. Una persona muy amable, talentosa y especial. Te amamos".

Mientras que el actor Patrick Schwarzenegger se enteró de la triste noticia por el post de Zoey donde escribió: "¿¡¿Qué?!? No. Una estrella brillante tan hilarante cuando trabajé con él. Guau. Esto es espantoso".