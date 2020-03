Muere el actor Ernest Borgnine a los 95 años

El actor Ernest Borgnine, ganador de un Oscar por su papel en la película "Marty" (1955), murió hoy a los 95 años.



Borgnine murió de insuficiencia renal en el hospital Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, en California, acompañado de su esposa e hijos, según recoge el diario Washington Post.



El actor, de origen italiano, era conocido por sus personajes de "malo" y pasará en la historia del cine por ser quien golpea a Frank Sinatra en "De aquí a la eternidad" y encarnar a uno de los matones que amenaza a Spencer Tracy en "Conspiración del silencio".



En Estados Unidos los amantes de la televisión le recordarán como el oficial de la Marina Quinton McHale en la serie "McHale Navy". Nacido el 24 de enero de 1917 en Hamden (Connecticut) Borgine era hijo de inmigrantes italianos.



A los 18 años, mientras decidía su futuro, se alistó en la Marina, aunque lo dejó y volvió en 1941 para servir en la Segunda Guerra Mundial hasta 1945.



Tras tomar unas clases de actuación en la Randall School of Drama en Hartford entró en la compañía de teatro de Robert Porterfield, donde estuvo cuatro años.



Su gran salto lo dio en 1949 cuando debutó en Broadway haciendo un papel de enfermero en "Harvey", después del cual vino su primera película como Bill Street en "The Whistle at Eaton Falls" (1951).



Su carrera despegó en 1953 cuando fue elegido para el papel del sargento "Fatso" Judson en "De aquí a la eternidad (1953)", que le ayudó a conseguir numerosos papeles de secundario en dramas y películas del Oeste.



En 1955 recibió un Oscar por el papel de Marty Piletti en la película "Marty", en la que encarnaba a un carnicero tímido y sensible. Borgnine se impuso a actores de peso como Spencer Tracy, Frank Sinatra, James Dean y James Cagney.



Posteriormente vinieron otros títulos como "Estación Polar Zebra" (1968) y "El emperador del norte" (1973) y numerosos papeles en televisión como "McHale's Navy" (1962), "Airwolf" (1984) y en 1995 formó parte de algunos capítulos de "The Single Guy".



En sus más de seis décadas dedicado al séptimo arte ha participado en más de 100 películas y ha doblado la voz de películas animadas como "Todos los perros van al cielo 2" (1996).



Borgnine estaba casado con Tova Borgnine, con quien contrajo matrimonio en 1973, aunque a lo largo de su vida se casó en otras cuatro ocasiones. Su primera esposa fue Rhoda Kemins entre 1949 y 1958, con quien tuvo un hijo; posteriormente se casó con Katy Jurado, entre 1959 y 1963; un año más tarde con Ethel Merman y en 1965 con Donna Rancourt, con quien tuvo tres hijos.