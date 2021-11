Muere el actor Cornji Calhoun Sr, el hijo de Halle Berry en 'Monster's Ball', a los 30 años

El pasado 13 de octubre fallecía el actor Cornji Calhoun Sr a causa de una insuficiencia cardíaca congestiva y problemas pulmonares. Tras la muerte su familia dio a conocer que se había abierto una cuenta en GoFundMe para intentar darle un homenaje digno.

El productor de 'Monster's Ball' Lee Daniels donó un total de 3,394 dólares a la causa. "Estamos impresionados por la efusión de amor que la comunidad y la familia adoptiva de Coronji han mostrado durante nuestro proceso de duelo", escribe la madre del fallecido en una actualización de GoFundMe este miércoles. "Al cerrar este capítulo, te pedimos que en tu recuerdo de él, recuerdes amar a tu prójimo como a ti mismo, porque eso es lo que hizo Coronji por toda su comunidad".

Halle Berry recordaba una escena que rodó con él

En 'Monster's Ball' Cornji Calhoun Sr interpretaba a Tyrell Musgrove, el hijo de Halle Berry en la película. Entonces Cornji tenía 10 años y fue el único título que tiene como actor.

Hace años Halle Berry contó en una entrevista a 'The Gate' que una escena que rodó con Cornji Calhoun Sr fue muy dura para ella porque su personaje reñía a su hijo por su sobrepeso: "Fue mucho más difícil incluso que la escena de amor porque (Coronji) tenía realmente 10 [años] y era obeso", decía.

"Me preocupaba que de alguna manera lo dañaría emocionalmente, no solo al hacer la escena, sino en el futuro. Así que hablé mucho con él y lo abracé y besé mucho. Él dijo: 'No tienes que preocuparte por lo que dices, no puede ser tan malo como la forma en que me tratan en la escuela'", continuaba Berry. "Pero escuché que ahora es el niño más popular en su escuela. Así que supongo que (la película) ayudó".

La película fue todo un éxito y le valió a Halle Berry un Oscar a Mejor Actriz, la primera mujer negra en alzar con este galardón.

