Muere a los 100 años Kevin O'Morrison, el padre de Meg Ryan en 'Algo para recordar'

El actor y guionista norteamericano Kevin O'Morrison ha fallecido a los 100 años el pasado 11 de diciembre en una residencia de ancianos en el estado de Washington, según ha comunicado su primo a The Hollywood Reporter.

O'Morrison, quien hizo de actor secundario en multitud de proyectos de cine y de televisión, fallecía el pasado 11 de diciembre por causas que la familia no ha revelado. Su papel más recordado es el que hizo en 1993 en 'Algo para recordar', donde interpretó al padre de Meg Ryan y donde también compartió metraje con Tom Hanks. Esta película ocupa el décimo puesto en el Top 10 de las mejores comedias románticas de la historia del cine.

Otra de sus participaciones más reconocidas fue en 'Nadie puede vencerme', película noir de 1949 sobre el mundo del boxeo y la mafia en Estados Unidos. O'Morrison volvió a meterse en el mundo del boxeo un año después con 'The Golden Gloves Story'.

Kevin O'Morrison empezó su carrera a finales de los cuarenta, concretamente en la comedia romántica 'Dear Ruth' en 1947. También participó en roles secundarios en películas como 'Never Fear' (1949), ' The Friends of Eddie Coyle (1973) y 'Funny Farm' (1988). Además de sus roles como actor secundario, O'Morrison también dedicaba parte de su tiempo a escribir guiones y novelas.

El actor y guionista estadounidense deja atrás a su esposa, con la que no tuvo ningún hijo, y también a quince primos.