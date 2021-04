El motivo por el que Viola Davis se arrepiente de haber trabajado en 'Criadas y señoras'

Viola Davis que quizás conozcas por sus grandes papeles en éxitos como el drama 'La duda', 'Eat Pray Love' o incluso por ser protagonista de la serie 'How to Get Away with Murder', está pasando por uno de los momentos más exitosos de su vida. La actriz no para de ganar premios y ha conseguido ser la primera actriz afroamericana con mayor número de nominaciones al mismo tiempo.

Ahora que ha vuelto a ser nominada al Oscar a Mejor Actriz por su papel en,'La madre del blues', Viola Davis ('Viudas') vuelve a estar de plena actualidad.

La actriz confesó en una entrevista en 2018 a The New York Times haber realizado algunos papeles a lo largo de su trayectoria laboral de los que no estaba orgullosa.

Lo que más ha impactado a sus seguidores es cuando afirmaba: "Lo he hecho, me he arrepentido, y 'Criadas y señoras' está en esa lista. Creo que la película no le daba voz a Aibileen (su personaje), ni al resto de mujeres negras que formaban el núcleo de la historia".

La estrella continuó diciendo: "Conozco a Aibileen. Conozco a Minny. Son mi abuela. Son mi madre. Y sé que si la película tenía como premisa principal 'quiero saber cómo era trabajar para los blancos y criar hijos en 1963, y quiero saber verdaderamente qué opinas sobre ello', yo nunca vi eso en la película", dejando claro que no cree que se representase correctamente la experiencia de sus protagonistas.

A pesar de haber sido nominada a un Oscar por esta película, Viola recalca en la entrevista lo ilógico que ha sido para ella ver cómo Jessica Chastain y Emma Stone ('La La Land') se llevaban todo el protagonismo y los elogios de una historia que, realmente, no era la suya.

Pese a todo, Davis asegura que su relación con el director fue buena y considera aquel trabajo una experiencia en la que hizo grandes amistades y conoció a mucha gente.