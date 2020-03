El motivo por el que Channing Tatum sale tan poco en 'Kingsman: El círculo de oro'

Durante la secuela hemos conocido la agencia secreta americana. La excelencia inglesa contrasta con el espíritu estadounidense, diferenciándose al máximo una de la otra gracias a la exageración de los clichés. Nos presentan a Pedro Pascal y Channing Tatum como miembros de esta agencia, pero es el protagonista de 'Narcos' el que se lleva casi todos los minutos. Algo que en un principio no iba a suceder.

Taron Egerton reveló los planes iniciales de 'Kingsman: El círculo de oro' en una entrevista a The Hollywood Reporter. "Hubo un cambio de planes. Estos cambios fueron por la agenda de Channing. El guion es algo en constante movimiento", afirma el actor. Algo que concuerda bastante con el desarrollo de la trama. En un principio, el agente americano que iba a tener como arma un lazo iba a ser la estrella de 'Magic Mike', pero tuvieron que entregarle este a Pedro Pascal debido a la apretada agenda de Tatum. Aunque no es el fin del actor en la franquicia.

ATENCIÓN: SPOILERS

Los guionistas tuvieron que realizar un giro en su trabajo inicial al comprender que Channing Tatum no iba a tener el tiempo suficiente para interpretar el rol que le habían creado. Por lo que en lugar de seguir el desarrollo establecido, Tequila se pasó gran parte de la película congelado. No obstante, en el final de la cinta, podemos ver como hace acto de presencia y encamina la saga a una tercera entrega. "Sé cómo continúa la historia" comentaba Egerton sobre la secuela. "Pero, ¿que coño puedo decir? No mucho".

El actor parece tan directo como su personaje en la saga. El éxito de la ahora franquicia es indiscutible. Por lo que es muy posible que las adaptaciones de este cómic sigan llegando en los años venideros. Y, si su agenda lo permite, podremos por fin disfrutar de Channing Tatum en su máximo esplendor,