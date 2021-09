"No voy a hacer esto": El motivo personal por el que Zendaya se negó a rodar su primer beso en pantalla

Zendaya ha tenido una fantástica carrera como actriz y a día de hoy es una de las intérpretes más reclamadas en el mundo de Hollywood con tan solo 25 años. Desde que apareciese en 'SpiderMan' junto a Tom Holland la actriz no ha parado de formar parte de grandes películas como 'El gran Showman' o su papel principal en la serie 'Euphoria'.

Eso sí, mucho antes de convertirse en la nueva MJ en el MCU, Zendaya ya había dado un gran salto en su carrera con su papel en 'Shake it up', siendo Rocky Blue en la sitcom de Disney durante las tres temporadas que duró. A pesar de ser un gran recuerdo para la actriz, hay un momento en concreto de la serie que Zendaya no guarda con cariño y que de hecho se negó a hacer.

Así recuerda Zendaya ese momento en Vogue: "Recuerdo en 'Shake it up' tener que decir, 'No voy a hacer esto", empieza diciendo en . "Le voy a dar un beso en la mejilla porque todavía no he besado a nadie y no quiero que la primera vez sea delante de las cámaras".

Bella Thorne y Zendaya en 'Shake It Up' | Disney Channel

Los planes de Zendaya con Tom Holland

En esa misma entrevista Zendaya ha querido comentar uno de los grandes temas del momento y evidentemente hablamos de su relación con Tom Holland, con quien lleva saliendo desde hace un tiempo, cuando se filtró unos meses atrás un beso que compartieron los dos.

Además, también les hemos podido ver juntos pasando el fin de semana del 4 de julio en un hotel, compartiendo los dos una cena y también se alojaban en el mismo hotel, suponemos que compartiendo habitación. En ese viaje Tom y Zendaya también aprovecharon para pasar tiempo con la madre de la actriz.

Por el momento Zendaya se lo quiere tomar con calma: "Nunca he sido de decir, 'Quiero hacer esto en ese momento, luego a esta edad quiero esto otro' Un día tendré una familia, pero no me pongo una fecha, cuando tenga que pasar, pasará".

