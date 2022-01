El motivo por el que Penélope Cruz come puñados de sal durante los rodajes

Los actores tienen costumbres detrás de las cámaras que a más de uno le extrañaría. Desde algunas más simples como echarse siestas entre toma y toma a otras más supersticiosas como llevar objetos concretos al set de rodaje. Sin embargo, a Jessica Chastain le ha sorprendido lo que ha hecho Penélope Cruz durante el rodaje de 'Agentes 355'.

Jessica Chastain "cazó" a la española llevándose a la boca puñados de sal, tal y como ha desvelado en el programa de James Corden, para sorpresa de todos. Aunque la española ganadora de un Oscar no tardó en explicar el motivo de esta práctica.

"Mi cardiólogo me dijo que lo hiciera porque tengo la tensión muy baja, pero tiene que ser el tipo de sal apropiada", ha reconocido la actriz de 'Madres paralelas', ya que la sal es rica en sodio y esto es beneficioso para subir la presión arterial.

Penélope Cruz ya había comentado en más de una ocasión que no bebe alcohol o que toma una dieta abundante en frutas y vegetales. "Intento evitar los lácteos y el azúcar, y no puedo comer gluten porque tengo una gran intolerancia", afirmó a la web InStyle. "Además, ahora bebo litros de agua, algo que no hacía", dijo.

Este aspecto de la vida de la actriz española la confirmó Jessica Chastain en el mismo programa. "Me hablabas de tipos de curas medicinales y esas cosas por el estilo. Y ahí pensé: 'vaya, es una de esas...'", vaciló la protagonista de la cinta que estrenarán en enero. "Está muy saludable, eso está claro", zanjó.

'Agentes 355' verá la luz tras meses de retrasos este 21 de enero en España. Junto a ellas, estrellas como Diane Kruger, Lupita Nyong'o, Fan Bingbing, Sebastian Stan o Edgar Ramirez protagonizan esta historia sobre espías a nivel internacional.

