'Morbius': Primeras imágenes de Jared Leto convirtiéndose en vampiro

El próximo año 2022 comenzará con uno de los estrenos más fuertes, 'Morbius', donde podremos ver a Jared Leto interpretar al Doctor Michael Morbius, tan obsesionado con conseguir una cura para su enfermedad que termina convirtiéndose en un vampiro sediento de sangre.

Junto a Leto vemos en esta escena a Adria Arjona, actriz que interpreta a Martine Bancroft, la doctora que está intentando ayudar a Michael cuando el experimento sale mal, y se convierte en un agresivo vampiro con superpoderes sediento de sangre.

En el clip podemos ver una escena de lucha que se produce justo después de la transformación de Morbius que nos recuerda que esta película, dirigida por Daniel Espinosa, veremos esa violencia al estilo de 'Venom', que en definitiva no es para todos los públicos.

"¿Está aquí para salvar al mundo o para destruirlo? Puedes ver al Doctor Michael Morbius y su siniestro alter ego en este avance" Estas fueron las palabras de Jared Leto, que también compartió el clip en sus redes sociales.

Gracias a los primeros adelantos de 'Morbius', sabemos que esta película viene conectada al Spider-Man de Tom Holland gracias a Michael Keaton, que retoma su papel de Adrian Toomes, también conocido como el Buitre de 'Spider-Man: Homecoming'.

Jared Leto ha querido añadir leña al fuego lanzando una insinuación en la Comic Con Experience que acaba de celebrarse en Sao Paulo (Brasil). El actor presentaba el nuevo clip de 'Morbius' a través de un vídeo en el que afirma que "si has visto el último tráiler de 'Spider-Man: No Way Home', sabes que el multiverso se ha abierto oficialmente. Hay todo tipo de oportunidades para que los villanos se reúnan para dar rienda suelta a sus intenciones más siniestras".

La película llegará a los cines el día 28 de enero de 2022. La película cuenta con un elenco magnífico, encabezado por Michael Keaton como El Buitre, Matt Smith como Loxias Crown, Adria Arjona como Martine Bancroft, entre muchos más.

