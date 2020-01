Jared Harris, que ha trabajado con Jared Leto en 'Morbius', ha tirado por tierra la teoría que le situaba a él en el papel de Octopus en la nueva película.

Los fans ataron cabos tras ver el primer tráiler de la película, en cuyo final podemos ver al personaje de Michael Keaton en 'SpiderMan: Homecoming'. Esto significa que 'Morbius' estará ubicada dentro del MCU, lo que abría la puerta a que el misterioso personaje de Harris fuera en realidad Octupus.

Pues no, él mismo se ha encargado de negarlo. En la alfombra roja de los Premios del Sindicato de Actores Jares Harris, al que has visto recientemente en 'Chernobyl', explicaba a Variety: "No, me encanta la imaginación de los fans, es emocionante para mí pensar en esa imaginación. Pero no, no lo es".

Charles Murphy, experto en los cómics de Marvel, ha apuntado en Twitter que el personaje de Harris en en realidad Emil Nikos, el siempre leal amigo de la infancia de Morbius. Nikos no acabó precisamente bien en la historia, ya que fue una de las primeras víctimas de Morbius, el protagonista al que da vida Jared Leto.

