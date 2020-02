La monja de 'Annabelle: Creation' habla sobre los fenómenos paranormales que vivieron durante el rodaje

Los muñecos diabólicos han sido un recurso del género de terror tanto a nivel literario como cinematográfico. Desde las novelas adolescentes de R.L. Stine hasta Chucky, hemos podido ver como espíritus malignos poseen estos objetos para atormentar a las pobres familias que no lo ven venir. 'Annabelle' se ganó a la audiencia en el prólogo de 'Expediente Warren', por lo que era cuestión de tiempo que esta inquietante muñeca tuviera su propia historia. Ahora, tres años después, volverán al origen de Annabelle para aterrorizar a la audiencia. No obstante, no solo pasará miedo el público, en el mismo rodaje ya empezaron a tener los primeros problemas.

Stephanie Sigman ('Spectre', 'Miss Bala'), interpretará a una monja que cuidará a las huérfanas de la película cuando se queden sin hogar. Después de afirmar que se siente "afortunada" por incorporarse a una "franquicia de éxito y con un equipo tan profesional", Sigman ha declarado que no todo ha sido felicidad en el proceso.

"Soy una persona muy creyente", afirmaba en una entrevista a Efe, "siempre iba con una biblia y oraba cada día". Todo parecía normal hasta que la actriz comenzó a sentir "una energía diferente" en el set. Tanto fue así que tuvo que acudir un cura al rodaje. "Le dije a Peter que antes de mis escenas con la muñeca tenía que llevar a un sacerdote para bendecir el set. Si no, yo no iba a tocar la muñeca". Pero el mimetismo con su personaje fue tan grande que a medida que iba entrando en el papel, su fuerza aumentaba.

Los casos de los Warren están basados en hechos reales. Uno de los mayores reclamos de la franquicia es el sufrimiento de familias que podrían ser cualquiera de las del público. Por lo que cuando Stephanie Sigman comenzó a sentir eventos sobrenaturales en el plató, mejor tomar precauciones. El estreno está previsto para el 12 de octubre, ¿ganas de volver a una de las sagas de terror más taquilleras de los últimos años?